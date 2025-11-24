Головна Країна Наука та освіта
Навчання по суботах, довгі зимові канікули. МОН пропонує школам зміни через ризик блекаутів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Міністерство освіти пропонує перенести заняття із зимових місяців на червень
фото: Всеосвіта

Міністерство освіти та науки пропонує запровадити навчання у дві зміни та продовжити зимові канікули

У Міністерстві освіти та науки розповіли, як закладам освіти організувати навчальний процес під час тривалих відключень електроенергії. Лист із цими порадами МОН відправив керівникам місцевих департаментів освіти. Про це йдеться в листі МОН «Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах можливих масштабних відключень електропостачання», передає «Главком».

На сайті «Освіторія» розповіли, що МОН пропонує збільшити навантаження роботи освітніх закладів та водночас продовжити зимові канікули. Тож тепер українські учні будуть навчатися у дві зміни, а графік занять зміниться на шестиденний.

Міністерство освіти пропонує перенести заняття із зимових місяців на червень, але це не стосується випускних класів. Тому можливе продовження зимових канікул, якщо зменшать або перенесуть весняні.

Школам радять запровадити шестиденний навчальний тиждень або навчання у дві зміни. «Пропонуємо розглянути можливість переходу на шестиденний навчальний тиждень замість п’ятиденного; забезпечення освітнього процесу у дві зміни з урахуванням збільшення світлового дня; використання асинхронного формату навчання», – зазначається в рекомендаціях міністерства.

Також там радяться використовувати сучасні онлайн платформи, аби підтримувати зв’язок з учнями. Та використовувати дистанційні платформи для навчання, куди вчителі мають завантажити матеріали з листопада до лютого. «У разі відсутності мобільного зв’язку актуальна інформація може бути розміщена на стендах при вході до закладу освіти. Водночас варто налагодити механізм регулярного інформування через батьківські та учнівські чати, а також за допомогою SMS-інформування», – зазначається в листі МОН.

Крім цього, в учнів повинні бути паперові підручники, щоб вони мали доступ до матеріалів за відсутності світла. МОН також рекомендує закладам освіти створити єдиний канал для зв’язку з учнями, вчителями та адміністрацією.

У рекомендаціях йдеться не лише про забезпечення навчальними матеріалами учнів, але про запас води і «продуктів тривалого зберігання, на випадок настання надзвичайної ситуації, для безпечного перебування учнів не менше 48 годин». У листі зазначається і про те, що вчителям та учням має надаватися психологічна підтримка за потреби у період стресу та невизначеності.

Раніше «Главком» писав про те, що Міністерство освіти й науки України оприлюднило офіційний графік дат проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Цей іспит будуть складати студенти бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти протягом 2026 року.

Також повідомлялося, що МОН реформує мережу закладів професійної освіти. В Україні значно більше закладів професійної освіти, ніж потрібно, тому частину мережі оптимізують, а сучасні профтехи отримають нове обладнання та лабораторії.

Наука та освіта

