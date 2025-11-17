Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, блекаут на окупованій Донеччині: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Україну, блекаут на окупованій Донеччині: головне за ніч
Блекаут в окупованому Донецьку
фото: соціальні мережі

«Главком» зібрав головні події ночі проти 17 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

В тимчасово окупованому Донецьку, Макіївці, Ясинуватій, Горлівці стався блекаут після атаки БпЛА, Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливі санкції, які посилять тиск на Путіна.

В окупованому Донецьку та області стався блекаут

У ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. 

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

Удар по Балаклії на Харківщині

Вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

РФ атакувала Одещину

Вночі 17 листопада російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область. Під основний удар потрапив Ізмаїл. 

Як відомо, вибухи пролунали у Рені, Кілії та Ізмаїлі. Найбільша кількість БпЛА летіла саме на Ізмаїл. Пишуть, що у місті є прильоти.

БпЛА атакували Ізюм

У ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. 

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Трамп прокоментував ймовірні санкції, що вдарять по РФ

Президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Конгресу щодо запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії, які можуть зачепити і треті країни.

Під час спілкування з журналістами, на запитання, чи настав час Конгресу ухвалити законопроєкт для посилення тиску на Росію та Володимира Путіна, Трамп відповів: «Я чув, що вони так роблять, і мене це влаштовує».

Він уточнив, що республіканці пропонують «дуже жорстке законодавство», яке передбачає санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією.

Вітакер заявив, що Трамп посилив НАТО своїми рішеннями

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер переконаний, що Дональд Трамп зробив НАТО сильнішим.

За словами Вітакера, президент домігся того, що країни-союзники збільшили свої оборонні бюджети та значно зміцнили власний військовий потенціал.

Вітакер підкреслив, що європейські держави протягом багатьох років скорочували військові витрати, користуючись так званими «дивідендами миру». Вони послабили увагу до інвестицій у власну армію та безпеку кордонів. Проте, після інавгурації Трампа фокус на зміцненні оборони знову зріс.

Теги: пожежа росія окупанти санкції Дональд Трамп Ізмаїл Донецьк блекаут Балаклія законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
19 жовтня, 04:31
Володимир Путіна знову взявся залякувати ядерною зброєю
Росія здійснила тренування ядерних сил. Путін виступив із промовою
22 жовтня, 15:09
Ка-52 «Алігатор» – це розвідувально-ударний бойовий гелікоптер
Росія втратила гелікоптер Ка-52, пілоти загинули
27 жовтня, 14:12
Підполковник поліції народився у 1980 році
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
29 жовтня, 10:21
Цукерман заявив, що готовий повернутись в Україну, коли настане відповідний час
Цукерман прокоментував звинувачення НАБУ у схемі розкрадання «Енергоатому»
12 листопада, 23:42
Ситуація на фронті 13 листопада
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
13 листопада, 22:45
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Вчора, 23:32
Євгенія Базилевич та її доньки Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та Емілія (сім років) загинули від російського удару по Львову у 2024 році
Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року
5 листопада, 16:57
Світло відсутнє у більшості районів Харкова
У Харкові зникло світло, на вулицях тотальний блекаут
8 листопада, 22:14

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 17 листопада 2025
Атака на Україну, блекаут на окупованій Донеччині: головне за ніч
Атака на Україну, блекаут на окупованій Донеччині: головне за ніч
Росія вдарила ракетами по центру Балаклії: є загиблі та постраждалі
Росія вдарила ракетами по центру Балаклії: є загиблі та постраждалі
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Окупанти масово вживають наркотичний стимулятор, щоб позбутися страху
Окупанти масово вживають наркотичний стимулятор, щоб позбутися страху

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua