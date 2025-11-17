Атака на Україну, блекаут на окупованій Донеччині: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 17 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

В тимчасово окупованому Донецьку, Макіївці, Ясинуватій, Горлівці стався блекаут після атаки БпЛА, Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками, президент США Дональд Трамп зробив заяву про можливі санкції, які посилять тиск на Путіна.

В окупованому Донецьку та області стався блекаут

У ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів.

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

Удар по Балаклії на Харківщині

Вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

РФ атакувала Одещину

Вночі 17 листопада російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область. Під основний удар потрапив Ізмаїл.

Як відомо, вибухи пролунали у Рені, Кілії та Ізмаїлі. Найбільша кількість БпЛА летіла саме на Ізмаїл. Пишуть, що у місті є прильоти.

БпЛА атакували Ізюм

У ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області.

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Трамп прокоментував ймовірні санкції, що вдарять по РФ

Президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Конгресу щодо запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії, які можуть зачепити і треті країни.

Під час спілкування з журналістами, на запитання, чи настав час Конгресу ухвалити законопроєкт для посилення тиску на Росію та Володимира Путіна, Трамп відповів: «Я чув, що вони так роблять, і мене це влаштовує».

Він уточнив, що республіканці пропонують «дуже жорстке законодавство», яке передбачає санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією.

Вітакер заявив, що Трамп посилив НАТО своїми рішеннями

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер переконаний, що Дональд Трамп зробив НАТО сильнішим.

За словами Вітакера, президент домігся того, що країни-союзники збільшили свої оборонні бюджети та значно зміцнили власний військовий потенціал.

Вітакер підкреслив, що європейські держави протягом багатьох років скорочували військові витрати, користуючись так званими «дивідендами миру». Вони послабили увагу до інвестицій у власну армію та безпеку кордонів. Проте, після інавгурації Трампа фокус на зміцненні оборони знову зріс.