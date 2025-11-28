У російській Казані стався блекаут після вибуху (відео)

Головна Світ Соціум
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з відео

Наразі причини вибуху невідомі

У столиці та найбільшому місті Республіки Татарстан – Казані пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві канали, пише «Главком».

Після гучного вибуху у місті стався тотальний блекаут. Наразі причини вибуху невідомі. Місцева влада не коментувала подію.

Нагадаємо, у Казані внаслідок нічної атаки дронів є влучання по нафтосховищу АО «КАПО-Композит».

Як повідомлялось, 28 листопада станом на 22:00 відбулося 289 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 876 дронів-камікадзе та здійснили 2 264 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

