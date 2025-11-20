Масштабний блекаут паралізував Париж і передмістя

Головна Світ Економіка
Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Париж залишився без світла через аварію на підстанції
Масовий збій електропостачання паралізував роботу транспорту та залишив тисячі домівок без світла

Близько 170 тисяч домогосподарств у Парижі та передмістях залишилися без електрики через аварію на підстанції. Збої торкнулися метро, світлофорів і вуличного освітлення. Про це повідомляє Sky News.

У Парижі та його передмісті вранці 20 листопада стався масштабний блекаут через технічний інцидент на підстанції в Іссі-ле-Муліно.

Без електрики залишилися близько 170 тисяч абонентів. На деякий час зупинялася робота окремих ліній метро та приміських поїздів, вимикалися світлофори, домофони та вуличне освітлення.

Державний оператор електромереж RTE повідомив, що електропостачання 112 тисяч абонентів відновили вже за п’ять хвилин – до 6:38 за паризьким часом. Станом на 7:50 без світла залишалися ще кілька тисяч домівок, а повне відновлення електрики відбулося о 9:20.

Причини інциденту поки невідомі, триває розслідування.

Нагадаємо, що масштабне відключення електроенергії 28 квітня торкнулося Піренейського півострова і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

У регіоні Французької Рів'єри зафіксували відразу два серйозні відключення електроенергії менш ніж за 48 годин. Перше відключення відбулось в Каннах, де саме відбувався міжнародний кінофестиваль, а друге сталось через пожежу, яка спалахнула в ніч проти неділі на підстанції в Ніцці.

