БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла
На місцях працюють оперативні служби, дані про наслідки атаки уточнюються
фото: vvgladkov/Telegram

Тимчасово без світла залишаються частково місто Короча і села Погорілівка та Підкопаївка

Місто Короча Білгородської області РФ було атаковано безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Білгородської області Генадія Гладкова.

«У результаті удару загорівся дах комерційного об'єкта. Пожежними розрахунками проводиться ліквідація осередку загоряння. Від ще одного удару вибиті вікна в чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Також тимчасово без світла залишаються частково місто Короча і села Погорілівка та Підкопаївка», – йдеться у повідомленні.

БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла фото 1

Оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки уточнюється.

БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла фото 2

Нагадаємо, ввечері 16 листопада безпілотники атакували місто Орел у Росії.

Як повідомлялось, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. 

Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.

БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла
