Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованому Донбасі – блекаут після атаки дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На окупованому Донбасі – блекаут після атаки дронів
В низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло
фото з відкритих джерел

Дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також у підстанцію в Шахтарську

В окупованій Донецькій області знову блекаут. Люди залишилися без світла після чергової атаки невідомих дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією паб ліків, дронова атака почалася приблизно після 19:20. Зокрема, звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську. Буквально за годину стало відомо про «роботу ППО» в Донецьку, Макіївці і атаку дронів по Зугресу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Паралельно в цей час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також у підстанцію в Шахтарську.

За останніми даними, станом на 21:05, вибухи було чути в Шахтарську, Зугресі, Докучаєвську і Торезі.

Нагадаємо, увечері 21 листопада тимчасово окупований Донецьк та область атакували дрони. За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні пролунали численні вибухи.

Унаслідок ударів безпілотників пошкоджено дві теплові електростанції у Донецькій області. Через це було зупинено роботу котелень та фільтрувальних станцій.

Раніше Пушилін повідомляв, що через атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру без електрики залишилися близько 500 тис. осіб у Донецьку, Макіївці, Горлівці та Ясинуомі.

Також уночі 18 листопада в окупованому Зугресі у Донецькій області було атаковано місцеву ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. Ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт.

Читайте також:

Теги: Донецьк блекаут дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
27 жовтня, 01:37
Безпілотники ЗСУ виконують розвідувальні та ударні завдання
«На кожній Ставці буду це контролювати». Зеленський назвав найактуальнішим дронове питання
28 жовтня, 10:23
Речник аеропорту заявив, що «небезпеку наразі усунуто»
Берлінський аеропорт призупиняв рейси через дрони
1 листопада, 08:40
Термінал є одним із найбільших у Росії для експорту нафтопродуктів
Генштаб підтвердив удари вглиб Росії: уражено нафтопереробну та нафтоналивну інфраструктуру
2 листопада, 14:49
Інциденти з дронами у Бельгії стають дедалі частішими
Бельгія фіксує дедалі більше інцидентів із безпілотниками
7 листопада, 16:22
У Домініканській Республіці стався блекаут
У Домініканській Республіці мільйони людей залишились без світла
11 листопада, 22:48
Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
15 листопада, 08:54
FP-2 – це розробка української компанії Fire Point, яка також виробляє ракету «Фламінго»
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
2 листопада, 12:30
Російські військові не помітили український дрон
Бійці бригади К-2 вперше ліквідували групу росіян наземним дроном
16 листопада, 18:35

Події в Україні

Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua