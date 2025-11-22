На окупованому Донбасі – блекаут після атаки дронів

Дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також у підстанцію в Шахтарську

В окупованій Донецькій області знову блекаут. Люди залишилися без світла після чергової атаки невідомих дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією паб ліків, дронова атака почалася приблизно після 19:20. Зокрема, звуки вибухів було чути в окупованому Шахтарську. Буквально за годину стало відомо про «роботу ППО» в Донецьку, Макіївці і атаку дронів по Зугресу.

Паралельно в цей час Telegram-канали скаржилися, що в низці окупованих населених пунктів Донецької області зникло світло. Пабліки повідомляли, що дрони вдарили по Зуївській ТЕС, а також у підстанцію в Шахтарську.

За останніми даними, станом на 21:05, вибухи було чути в Шахтарську, Зугресі, Докучаєвську і Торезі.

Нагадаємо, увечері 21 листопада тимчасово окупований Донецьк та область атакували дрони. За повідомленням моніторингових каналів, у регіоні пролунали численні вибухи.

Унаслідок ударів безпілотників пошкоджено дві теплові електростанції у Донецькій області. Через це було зупинено роботу котелень та фільтрувальних станцій.

Раніше Пушилін повідомляв, що через атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру без електрики залишилися близько 500 тис. осіб у Донецьку, Макіївці, Горлівці та Ясинуомі.

Також уночі 18 листопада в окупованому Зугресі у Донецькій області було атаковано місцеву ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. Ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт.