Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті
21 листопада 2025 року у столиці заплановано повне відключення електроенергії
У середу, 21 листопада, у Києві відключатимуть електропостачання згідно з графіками ДТЕК. Протягом доби вся столиця залишатиметься без світла двічі, пише «Главком».
Два тотальні блекаути, під час яких буде відсутнє електропостачання для всіх груп споживачів, планується:
- з 10:30 до 11:00;
- з 17:30 до 18:00.
Мешканців просять зважати на тимчасову відсутність електроенергії та підготуватись до можливих незручностей.
Графіки відключення світла у Києві 21 листопада
- 1.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
- 1.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
- 2.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
- 2.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
- 3.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 3.2 черга – без світла з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 4.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 4.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 5.1 черга – без світла з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
- 5.2 черга – без світла з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
- 6.1 черга – без світла з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 21:30;
- 6.2 черга – без світла з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 21:30.
Нагадаємо, завтра, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Коментарі — 0