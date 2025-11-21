Головна Київ Новини
search button user button menu button

Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті
Тотальний блекаут накриє Київ 21 листопада
фото: glavcom.ua

21 листопада 2025 року у столиці заплановано повне відключення електроенергії

У середу, 21 листопада, у Києві відключатимуть електропостачання згідно з графіками ДТЕК. Протягом доби вся столиця залишатиметься без світла двічі, пише «Главком».

Два тотальні блекаути, під час яких буде відсутнє електропостачання для всіх груп споживачів, планується:

  • з 10:30 до 11:00;
  • з 17:30 до 18:00.

Мешканців просять зважати на тимчасову відсутність електроенергії та підготуватись до можливих незручностей.

Графіки відключення світла у Києві 21 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
  • 5.2 черга – без світла з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
  • 6.1 черга – без світла з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 21:30;
  • 6.2 черга – без світла з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 21:30.
Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті фото 1
Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті фото 2

Нагадаємо, завтра, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ блекаут відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України
Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України. Військовий зробив заяву
21 жовтня, 11:10
«Укренерго» закликало громадян стежити за змінами
У частині областей запроваджено аварійні відключення – «Укренерго»
22 жовтня, 14:36
У столиці правоохоронці викрили велику мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет
Ринок електронних сигарет. Хто пускає дим в очі? Тіньова економіка
7 листопада, 08:38
За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу
Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході
24 жовтня, 10:25
Виконавцем замовлення ФСБ виявився 20-річний житель Вінниці
Агент ФСБ отримав завдання спалити будівлю Інституту національної памʼяті
24 жовтня, 10:47
Іван Уривський поставив «Казки Гоффмана» у Національній опері України
Прем’єра в Національній опері. Режисер Уривський представив свою версію «Казок Гофмана» (репортаж)
29 жовтня, 21:31
В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
1 листопада, 23:01
За вимагання колишньому «смотрящему» загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Колишній «смотрящий» вимагав у арештанта 150 тис. грн за «спокійне перебування» в СІЗО
4 листопада, 13:50
Відключення світла 6 листопада 2025 року: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 6 листопада 2025 року: графіки від «Укренерго»
5 листопада, 19:02

Новини

Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua