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    У центрі Мінська ОМОН жорстко затримував людей за жест «Вікторія»

    • Розсилка
    ОМОНівці витягали людей з натовпу і забирали у свої мікроавтобуси - У центрі Мінська ОМОН жорстко затримував людей за жест «Вікторія»
    ОМОНівці витягали людей з натовпу і забирали у свої мікроавтобуси
    Фото: Франак Вячорка, Радіо Свобода

    Білоруси підіймали вгору «руки солідарності» з автомобілістами

    У суботу, 8 серпня, в центрі Мінська автомобілісти влаштували акцію, масово сигналячи клаксонами. Люди в знак солідарності з ними показували пальцями жест «Вікторія».

    Як повідомляє Tut.by, співробітники ДАІ перекрили частину столичних доріг. Зафіксовані масові випадки затримань людей.

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    Авто, які проїжджали проспектом Незалежності, почали сигналити приблизно о 19:00. Співробітники ДАІ перекрили дорогу в декількох місцях на проспекті Незалежності та найближчих вулицях.

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    У центрі Мінська силовики здійснювали затримання.

    Журналісти стали свідками затримань п’ять осіб біля станції метро «Жовтнева». Вони підіймали вгору «руки солідарності» з автомобілістами. За даними незареєстрованого правозахисного центру «Вясна», в ході акції затримано понад 10 осіб.

    Близько 20:30 кореспондент Tut.by стала свідком того, як в районі площі Якуба Коласа співробітники ДАІ за допомогою гучного зв'язку попросили машину з'їхати на узбіччя. Коли люди вийшли з автомобіля, до них під'їхав мікроавтобус, з якого вибіг ОМОН і затримав водія і двох пасажирів легковика.

    Журналіст Франак Вячорка опублікував у своєму Twitter кадри затримань. На них видно, як ОМОНівці витягають людей з натовпу і забирають у свої мікроавтобуси.

    Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбудуться у неділю, 9 серпня.

    Зазначимо, що кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська покинула свою квартиру в Мінську заради безпеки.

    Як відомо, главу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Марію Мороз – після затримання 8 серпня помістили в Центр ізоляції порушників. Мороз затримали для участі в суді, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.

    Раніше повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпустили. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

    Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

    Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

    Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента

    На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

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