У центрі Мінська ОМОН жорстко затримував людей за жест «Вікторія»

Білоруси підіймали вгору «руки солідарності» з автомобілістами

У суботу, 8 серпня, в центрі Мінська автомобілісти влаштували акцію, масово сигналячи клаксонами. Люди в знак солідарності з ними показували пальцями жест «Вікторія».

This form of protest was born two days ago. At 7PM two DJs raised the hand and played the opposition song at the official rally. Guys got charged and jailed. People gathered $35K for them in one day and organized the flashmob in solidarity with them today. pic.twitter.com/7XmNFhpAt3