У центрі Мінська ОМОН жорстко затримував людей за жест «Вікторія»



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ОМОНівці витягали людей з натовпу і забирали у свої мікроавтобуси Фото: Франак Вячорка, Радіо Свобода

Білоруси підіймали вгору «руки солідарності» з автомобілістами

У суботу, 8 серпня, в центрі Мінська автомобілісти влаштували акцію, масово сигналячи клаксонами. Люди в знак солідарності з ними показували пальцями жест «Вікторія».

This form of protest was born two days ago. At 7PM two DJs raised the hand and played the opposition song at the official rally. Guys got charged and jailed. People gathered $35K for them in one day and organized the flashmob in solidarity with them today. pic.twitter.com/7XmNFhpAt3 — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 8, 2020

Як повідомляє Tut.by, співробітники ДАІ перекрили частину столичних доріг. Зафіксовані масові випадки затримань людей.

Авто, які проїжджали проспектом Незалежності, почали сигналити приблизно о 19:00. Співробітники ДАІ перекрили дорогу в декількох місцях на проспекті Незалежності та найближчих вулицях.

У центрі Мінська силовики здійснювали затримання.

Do you see that violence? This guy just raised his fist or showed a victory sign... pic.twitter.com/PinRPHJXik — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 8, 2020

Журналісти стали свідками затримань п’ять осіб біля станції метро «Жовтнева». Вони підіймали вгору «руки солідарності» з автомобілістами. За даними незареєстрованого правозахисного центру «Вясна», в ході акції затримано понад 10 осіб.

It's like a wild hunt but in daylight! pic.twitter.com/Hqv7V0eb9w — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 8, 2020

Близько 20:30 кореспондент Tut.by стала свідком того, як в районі площі Якуба Коласа співробітники ДАІ за допомогою гучного зв'язку попросили машину з'їхати на узбіччя. Коли люди вийшли з автомобіля, до них під'їхав мікроавтобус, з якого вибіг ОМОН і затримав водія і двох пасажирів легковика.

Журналіст Франак Вячорка опублікував у своєму Twitter кадри затримань. На них видно, як ОМОНівці витягають людей з натовпу і забирають у свої мікроавтобуси.

The honking performance continued today. Hundreds of cars are honking in Minsk downtown (and in regions too), some people are showing the sign of victory. Riot police began detaining people pic.twitter.com/ukrKnHYnFq — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 8, 2020

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбудуться у неділю, 9 серпня.

Зазначимо, що кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська покинула свою квартиру в Мінську заради безпеки.

Як відомо, главу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Марію Мороз – після затримання 8 серпня помістили в Центр ізоляції порушників. Мороз затримали для участі в суді, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.

Раніше повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпустили. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.