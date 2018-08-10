У Білорусі відпустили всіх затриманих журналістів



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Журналісти фугують у справі про «крадіжку новин»

Слідчий комітет Білорусі звільнив усіх журналістів, яких затримали у справі про несанкціонований доступ до інформаційної стрічки державного агентства «БелТА».

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Білорусі.

За даними відомства, співробітниця порталу TUT.by Марина Золотова зізналася, що з її відома інші журналісти видання незаконно користувалися платною підпискою «БелТА».

Також слідчі стверджують, що це підтверджується показами свідків, які фігурують у справі.

«Враховуючи активне сприяння розслідуванню, слідчий ухвалив рішення о незастосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Марини Золотової», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після проведення процесуальних дій слідчі звільнили Ганну Калтигіну, Галину Уласік, Ганну Єрмачонок та «інших осіб», які фігурують у справі.

Нагадаємо, 7 серпня білоруські силовики затримали на три доби журналісток TUT.BY Галину Власик, Марину Золотову та Анну Калтигіну. Також Слідчий комітет затримав журналістку видання «БелаПАН» Тетяну Коровенкову.

Їх підозрюють у несанкціонованому доступі до інформаційної стрічки державного агентства БелТА.

Пізніше стало відомо про затримання ще чотирьох журналістів цих видань.

7 серпня Слідчий комітет Республіки Білорусь поширив інформацію про порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Білорусі (несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, здійснений з особистої зацікавленості, що спричинила заподіяння істотної шкоди). У межах цієї справи у редакціях TUT.BY і «БелаПАН», а також газети «Наука» пройшли обшуки. Журналісти не змогли потрапити на свої робочі місця.

8 серпня відбулись нові обшуки та затримання журналістів. У середу у Мінську правоохоронці провели обшуки в журналістів ще трьох видань.

Вранці 9 серпня у Білорусі затримали головного редактора агентства «БелаПАН» Ірину Лєвшину.