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    У Боснії та Герцеговині стався землетрус: є загиблі

    Землетрус пошкодив велику кількість старих кам&rsquo;яних будинків у Столаці&nbsp; - У Боснії та Герцеговині стався землетрус: є загиблі
    Землетрус пошкодив велику кількість старих кам’яних будинків у Столаці 
    фото: avaz

    Внаслідок землетрусу у Столаці постраждали троє людей

    У Боснії та Герцеговині стався землетрус магнітудою 5,7 бала, повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

    Епіцентр знаходився за 42 км від міста Мостар із населенням близько 60 тис. осіб на глибині 5 км. Землетрус також відчули мешканці Чорногорії, Сербії та прибережної частини Хорватії.

    За даними видання Dnevni avaz, у результаті загинула молода жінка 1994 року народження. Її привезли зі Столаца у тяжкому стані, проте медикам не вдалося врятувати її. Батьки загиблої дівчини легко поранені.

    За попередніми даними, на їхній будинок у районі Кукавац упав величезний камінь – частина скелі.

    У Центрі здоров'я у Столаці заявили, що мають «велику кількість» громадян з панічними атаками.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Грузію струсонув потужний землетрус: люди втікали на вулицю (відео).

    Теги: стихійні лиха будинок землетрус Боснія і Герцеговина
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    У Боснії та Герцеговині стався землетрус: є загиблі