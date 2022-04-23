У Боснії та Герцеговині стався землетрус: є загиблі
Внаслідок землетрусу у Столаці постраждали троє людей
У Боснії та Герцеговині стався землетрус магнітудою 5,7 бала, повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
Епіцентр знаходився за 42 км від міста Мостар із населенням близько 60 тис. осіб на глибині 5 км. Землетрус також відчули мешканці Чорногорії, Сербії та прибережної частини Хорватії.
За даними видання Dnevni avaz, у результаті загинула молода жінка 1994 року народження. Її привезли зі Столаца у тяжкому стані, проте медикам не вдалося врятувати її. Батьки загиблої дівчини легко поранені.
Avaz u Stocu / Policija blokirala cestu, mještani u strahu #Stolac #Earthquake #BREAKING pic.twitter.com/QDc4qYjhHq— Dnevni avaz (@DnevniAvaz) April 22, 2022
За попередніми даними, на їхній будинок у районі Кукавац упав величезний камінь – частина скелі.
У Центрі здоров'я у Столаці заявили, що мають «велику кількість» громадян з панічними атаками.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Грузію струсонув потужний землетрус: люди втікали на вулицю (відео).