Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)

Під час повномасштабної війни під обстрілами було зруйновано будинок української письменниці

Дім української письменниці Анастасії Мельниченко відновленню не підлягає

Російські окупанти знищили будинок дитячої письменниці та активістки Анастасії Мельниченко. Про це літераторка написала на особистій сторінці у Facebook.

Письменниця також показала світлини зруйнованого будинку.

На фотографіях видно, що споруда знищена вщент: впали перекриття, немає даху. У кімнатах вибиті двері. Частина стелі й стін лежать на меблях, які вціліли.

Мельниченко написала про те, що російські загарбники зруйнували не просто місце мешкання, а «будиночок мрії».

У коментарях до допису активіста отримала слова підтримки й співчуття. Дехто з друзів та знайомих Анастасії Мельниченко пригадав, як вона самотужки фарбувала та розмальовувала блакитну стіну в спальні. А ще переймалася тим, що куплене ліжко може виявитися завеликим для кімнати.

Нагадаємо, раніше рок-музикант Олег Скрипка показав свій дім після окупантів.

Музикант розповів, що російські військові «загадили та пограбували» його помешкання, забравши зі собою одяг та матрац з ліжка. На місці залишилось лиш купа сміття.