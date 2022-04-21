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    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)

    Під час повномасштабної війни під обстрілами було зруйновано будинок української письменниці&nbsp; - Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)
    Під час повномасштабної війни під обстрілами було зруйновано будинок української письменниці 
    фото: Анастасія Мельниченко/ Facebook

    Дім української письменниці Анастасії Мельниченко відновленню не підлягає

    Російські окупанти знищили будинок дитячої письменниці та активістки Анастасії Мельниченко. Про це літераторка написала на особистій сторінці у Facebook.

    Письменниця також показала світлини зруйнованого будинку.

    На фотографіях видно, що споруда знищена вщент: впали перекриття, немає даху. У кімнатах вибиті двері. Частина стелі й стін лежать на меблях, які вціліли.

    Мельниченко написала про те, що російські загарбники зруйнували не просто місце мешкання, а «будиночок мрії».

    У коментарях до допису активіста отримала слова підтримки й співчуття. Дехто з друзів та знайомих Анастасії Мельниченко пригадав, як вона самотужки фарбувала та розмальовувала блакитну стіну в спальні. А ще переймалася тим, що куплене ліжко може виявитися завеликим для кімнати.

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    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)
    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)
    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)
    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)
    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)
    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)
    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)
    фото: Анастасія Мельниченко/ Facebook

    Нагадаємо, раніше рок-музикант Олег Скрипка показав свій дім після окупантів.

    Музикант розповів, що російські військові «загадили та пограбували» його помешкання, забравши зі собою одяг та матрац з ліжка. На місці залишилось лиш купа сміття.

    Теги: росія окупанти війна Україна будинок
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    Письменниця показала, на що рашисти перетворили її дім (фото)