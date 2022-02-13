Грузію струсонув потужний землетрус: люди втікали на вулицю (відео)

Підземні поштовхи, крім двох названих міст, відчувалися і в інших регіонах Грузії

На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 6,2. Підземні поштовхи були настільки сильними, що відчувалися в Батумі та Тбілісі. Про це повідомляє сайт сейсмічного моніторингу Університету Іллі.

Землетрус стався о 22:25 за тбіліським часом. Епіцентр розташований в районі села Самеба, що знаходиться на межі країв Квемо-Картлі та Самцхе-Джавахеті.

Як розповіла порталу «Новини-Грузія» директор Інституту наук з вивчення землі та Національного центру сейсмічного моніторингу Тея Годоладзе, згідно з першими даними, магнітуда була 5,8, після уточнення, за оновленими даними, вона збільшилася до 6,2.

Відео потужних підземних поштовхів опубліковано в Telegram-каналі «Ньюсач/Двач».

До об'єктиву камери потрапило приміщення, в якому трясуться меблі та будівля. За кадром кричать люди.

За словами мера Дманіського муніципалітету Коби Мурадашвілі, де стався сильний землетрус, руйнувань не було.

«У нас нічого не сталося. У нас все мирно та спокійно. Наш муніципалітет був епіцентром, проте руйнувань, а також жертв не було», – сказав чиновник.

Як передає телеканал Mtavari Arxi, підземні поштовхи, крім двох названих міст, відчувалися і в інших регіонах Грузії.

Інформації про загиблих та руйнування поки що не надходило.

До слова, раніше Афганістан сколихнув землетрус: десятки загиблих та сотні пошкоджених будинків (відео).