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    Грузію струсонув потужний землетрус: люди втікали на вулицю (відео)

    Землетрус магнітудою 6,2 стався на півдні Грузії - Грузію струсонув потужний землетрус: люди втікали на вулицю (відео)
    Землетрус магнітудою 6,2 стався на півдні Грузії
    фото з відкритих джерел

    Підземні поштовхи, крім двох названих міст, відчувалися і в інших регіонах Грузії

    На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 6,2. Підземні поштовхи були настільки сильними, що відчувалися в Батумі та Тбілісі. Про це повідомляє сайт сейсмічного моніторингу Університету Іллі.

    Землетрус стався о 22:25 за тбіліським часом. Епіцентр розташований в районі села Самеба, що знаходиться на межі країв Квемо-Картлі та Самцхе-Джавахеті.

    Як розповіла порталу «Новини-Грузія» директор Інституту наук з вивчення землі та Національного центру сейсмічного моніторингу Тея Годоладзе, згідно з першими даними, магнітуда була 5,8, після уточнення, за оновленими даними, вона збільшилася до 6,2.

    Відео потужних підземних поштовхів опубліковано в Telegram-каналі «Ньюсач/Двач».

    До об'єктиву камери потрапило приміщення, в якому трясуться меблі та будівля. За кадром кричать люди.

    За словами мера Дманіського муніципалітету Коби Мурадашвілі, де стався сильний землетрус, руйнувань не було.

    «У нас нічого не сталося. У нас все мирно та спокійно. Наш муніципалітет був епіцентром, проте руйнувань, а також жертв не було», – сказав чиновник.

    Як передає телеканал Mtavari Arxi, підземні поштовхи, крім двох названих міст, відчувалися і в інших регіонах Грузії.

    Інформації про загиблих та руйнування поки що не надходило.

    До слова, раніше Афганістан сколихнув землетрус: десятки загиблих та сотні пошкоджених будинків (відео).

    Теги: стихійні лиха Грузія землетрус
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    Грузію струсонув потужний землетрус: люди втікали на вулицю (відео)