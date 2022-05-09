У бою з окупантами загинув один із найкращих льотчиків України

Сильний командир та льотчик, вірний друг та хороша людина

Один із найкращих льотчиків України, колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації Військово-морських сил України полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня, борючись із російськими окупантами. Про це повідомляє Валерія Олєйнікова у Fаcebook.

«А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Сильний командир та льотчик, вірний друг та хороша людина. Вічна пам‘ять Герою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2014 року 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з окупованого Криму свою бойову техніку.

Ризикована операція з порятунку літаків та гелікоптерів під дулами автоматів окупантів була проведена під керівництвом Бедзая.

Рашисти напередодні обвішали Москву плакатами, на яких зображено легендарного повітряного аса Петра Дзюбу. Найцікавіше те, що герой СРСР був українцем, а окупанти розбомбили його рідне місто на Донеччині. Також росіяни обстріляли харківський цвинтар, де похований герой Другої світової війни.

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