У «БПП» поставили ультиматум Авакову



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Артур Герасимов

Герасимов вимагає від Авакова негайного спростування або підтвердження всіх обвинувачень на адресу БПП

Голова фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов, після засідання фракції, озвучив рішення фракції про звернення до міністра МВС Арсена Авакова спростувати або підтвердити фактами та доказами звинувачення на адресу БПП у підкупі виборців.

Про це повідомлє прес-служба партії.

«Днями було оприлюднено ряд заяв Міністра МВС відносно того, що нібито представники нашої фракції причетні до купівлі голосів… Але, на відміну від партії «Батьківщина» , керівником якої є Юлія Тимошенко, і де дійсно знайдені факти таких дій, починаючи від оплати готівкою, закінчуючи розписками, а також відношенням до пірамід партії громадян Росії зі штабів Жириновського і Путіна, щодо нашої команди жодного доказу надано не було. Тому наша фракція, після обговорення, прийняла рішення: вимагаємо або термінового спростування, або негайної публікації та підтвердження доказів, які є в наявності на ці звинувачення»,- наголосив політик.

«Доки не будуть спростовані ці політично заангажовані заяви або не будуть надані докази, наша фракція завтра не буде голосувати за жодне питання, окрім всіх законопроектів, які стосуються сфери національної безпеки і оборони»,- підкреслив народний депутат.

«Ми відкриті в своїй позиції, ми чітко показуємо, що не може бути такого, що політичні фігури Кабінету міністрів безпідставно звинувачують нашу політичну силу», – наголосив Герасимов.

Голова фракції підкреслив, що відбувається ситуація, коли арбітром виборів стає міністерство внутрішніх справ.

«Але в Конституції України і законодавстві Україні чітко написано, що арбітром будь-яких виборів є Центральна виборча комісія… Маємо усі про це пам’ятати і не перебільшувати свої повноваження», – зауважив народний депутат.

Раніше в СБУ розказали, як спецслужби РФ намагаються втрутитись у вибори через соцмережі українців. СБУ звинуватила у втручанні російське «Агенство Інтернет Досліджень» (так звану «фабрику тролів», яка причетна до втручання у вибори президента в США). Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.

Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.