У Британії тривають масові арешти через підозри в сексуальному насиллі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція Західного Йоркширу розглядає дві справи щодо сексуального насилля проти дітей в 1995-2009 роках

Британська поліція провела в п’ятницю масові арешти на півночі країни осіб, які звинувачуються в сексуальних домаганнях і насиллі щодо дітей. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Всього заарештовано 44 особи. До цього поліція Західного Йоркширу провела арешти 36 чоловіків і 3 жінок в справі щодо начебто насилля сексуального характеру проти чотирьох жінок, коли ті були іще дітьми. Мова йде про випадки, які мали місце в 1995-2002 роках в містах Дьюсбері і Батлі.

Окремі арешти по цій же справі проходили іще в грудні 2018 року. Тоді заарештували п’ятьох чоловіків – їх допитали і відпустили до подальшого розгляду справи.

До цього поліція Західного Йоркширу розслідувала насилля сексуального характеру проти семи інших жінок, коли ті були дітьми, протягом 2002-09 років. По цій справі було заарештовано 55 чоловіків.

До слова, днями в Україні на Одещині сталося жахливе вбивство дитини. Підозрюваний намагався зґвалтувати дитину. Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.