У глави МЗС Нігерії виявили коронавірус

У 200-мільйонної Нігерії, найбільш густонаселеної країні Африки, зафіксували 36 тисяч випадків коронавірусу

Міністр закордонних справ Нігерії Джефрі Онеяма захворів на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Вчора здав свій четвертий тест на Covid-19 при перших ознаках подразнення горла, і, на жаль, цього разу він виявився позитивним. Це життя! Десь виграєш, десь програєш. Прямую на ізоляцію до медичного закладу», — написав він.

Did my fourth Covid-19 test yesterday at the first sign of a throat irritation and unfortunately this time it came back positive. That is life! Win some lose some. Heading for isolation in a health facility and praying for the best. #StayHomeSaveLives #COVID19 #PTFCOVID19