  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У глави МЗС Нігерії виявили коронавірус

    • Розсилка
    У глави МЗС Нігерії виявили коронавірус - У глави МЗС Нігерії виявили коронавірус
    У глави МЗС Нігерії виявили коронавірус

    У 200-мільйонної Нігерії, найбільш густонаселеної країні Африки, зафіксували 36 тисяч випадків коронавірусу

    Міністр закордонних справ Нігерії Джефрі Онеяма захворів на коронавірусну інфекцію Covid-19.

    Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    «Вчора здав свій четвертий тест на Covid-19 при перших ознаках подразнення горла, і, на жаль, цього разу він виявився позитивним. Це життя! Десь виграєш, десь програєш. Прямую на ізоляцію до медичного закладу», — написав він.

    За офіційними даними, у 200-мільйонної Нігерії, найбільш густонаселеної країні Африки, зафіксували 36 тисяч випадків коронавірусу і 778 летальних випадки.

    Коронавірус у світі виявлено більш ніж у 14,394 млн осіб, свідчать дані університету Джонса Хопкінса. Перше місце за загальною кількістю підтверджених випадків займають США зі 3,76 млн інфікованих.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      58842
    • Одужали
      30879
    • Хворіють
      26478
    • Померли
      1485

    Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

    Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

    Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

    У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).

    МЗС США Twitter коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ