У глави МЗС Нігерії виявили коронавірус



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У глави МЗС Нігерії виявили коронавірус

У 200-мільйонної Нігерії, найбільш густонаселеної країні Африки, зафіксували 36 тисяч випадків коронавірусу

Міністр закордонних справ Нігерії Джефрі Онеяма захворів на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Вчора здав свій четвертий тест на Covid-19 при перших ознаках подразнення горла, і, на жаль, цього разу він виявився позитивним. Це життя! Десь виграєш, десь програєш. Прямую на ізоляцію до медичного закладу», — написав він.

Did my fourth Covid-19 test yesterday at the first sign of a throat irritation and unfortunately this time it came back positive. That is life! Win some lose some. Heading for isolation in a health facility and praying for the best. #StayHomeSaveLives #COVID19 #PTFCOVID19 — Geoffrey Onyeama (@GeoffreyOnyeama) July 19, 2020

За офіційними даними, у 200-мільйонної Нігерії, найбільш густонаселеної країні Африки, зафіксували 36 тисяч випадків коронавірусу і 778 летальних випадки.

Коронавірус у світі виявлено більш ніж у 14,394 млн осіб, свідчать дані університету Джонса Хопкінса. Перше місце за загальною кількістю підтверджених випадків займають США зі 3,76 млн інфікованих.

Коронавірус в Україні

Всього 58842

Одужали 30879

Хворіють 26478

Померли 1485

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Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).