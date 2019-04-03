У Брунеї набрав чинності закон про смертну кару для геїв



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Новий закон в основному поширюється на мусульман, включаючи дітей, які досягли статевої зрілості, хоча деякі аспекти будуть застосовуватися і до немусульман

У Брунеї сьогодні набирають чинності поправки в законодавство, згідно з яким анальний секс і подружня зрада карається смертною карою. Нові заходи охоплюють і низку інших злочинів, включаючи покарання за крадіжку шляхом ампутації, передає BBC.

Султан Брунею Хассанал Болкіах в середу закликав до «більш сильних» ісламських вченнь.

«Я хочу, щоб ісламське вчення в цій країні ставало все сильніше», - заявив Султан Хасанал Болкіах в своєму публічному зверненні, за повідомленням інформаційного агентства AFP, не згадуючи про нові закони.

Гомосексуалізм був заборонений в Брунеї і раніше, покаранням за нього було позбавлення волі на строк до 10 років.

Мусульмани становлять близько двох третин населення країни з 420 тис. осіб. Бруней зберіг смертну кару, але з 1957 року її жодного разу не застосовували.

Так, новий закон в основному поширюється на мусульман, включаючи дітей, які досягли статевої зрілості, хоча деякі аспекти будуть застосовуватися і до немусульман.

Відповідно до нових законів, особи, обвинувачені в скоєнні певних діянь, будуть засуджені тільки в разі їх визнання або присутності свідків, пише видання.

За такі злочини, як зґвалтування, подружня зрада, содомія, грабіж і образу чи образу Пророка Мухаммеда, буде винесено максимальне покарання у вигляді смертної кари.

Лесбійський секс передбачає інше покарання: покарання варіює від 40 ударів палицею до 10 років у в'язниці.

Ті, хто «переконують, кажуть або заохочують» мусульманських дітей у віці до 18 років «прийняти вчення, відмінні від ісламу», підлягають штрафу або тюремному ув'язненню.

Особи, які не досягли статевої зрілості, але засуджені за певні правопорушення, можуть бути піддані побиттю.

Як повідомлялось, за крадіжку у Брунеї передбачена ампутація кінцівок.

Держава Бруней Даруссалам — держава в Південно-Східній Азії, розташована на півночі острова Борнео (Калімантан), що межує з Малайзією на суші, а на півночі омивається Південно-Китайським морем.

Загальна чисельність населення Брунею становить приблизно 408 000 осіб (на липень 2010 року), з яких близько 150 000 проживають у столиці.

Державний устрій — абсолютна монархія. Глава держави і уряду — султан. Він одночасно є і релігійним лідером мусульман країни. Уряд складається переважно з його близьких родичів.

Законодавча влада належить Законодавчій Раді (Меджліс), яка складається з 29 членів (призначаються султаном).

Релігійна Рада відповідає за релігійні аспекти життєдіяльності країни.

Таємна Рада займається конституційними питаннями.