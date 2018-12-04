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    У Брюсселі досягли згоди про реформу єврозони

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    На зустрічі міністрів фінансів єврозони йшлося про реформу валютного союзу, у тому числі бюджет єврозони і розвиток&nbsp;Європейського стабілізаційного механізму - У Брюсселі досягли згоди про реформу єврозони
    На зустрічі міністрів фінансів єврозони йшлося про реформу валютного союзу, у тому числі бюджет єврозони і розвиток Європейського стабілізаційного механізму

    Переговори в Брюсселі тривали протягом 18 годин

    Міністри фінансів країн єврозони під час переговорів в Брюсселі досягли згоди про реформу європейського валютного союзу. Про це йдеться у публікації голови Єврогрупи Маріо Сентено Луїша Рего у Twitter.

    Він повідомив, що деталі угоди будуть оголошені найближчим часом.

    На зустрічі міністрів фінансів єврозони йшлося про реформу валютного союзу, у тому числі бюджет єврозони і розвиток Європейського стабілізаційного механізму.

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    Нагадаємо, у вересні 2017 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив власний план реформи ЄС. Зокрема, він заявив, що країнам, які входять у єврозону, необхідний єдиний бюджет. На його думку, однією з можливостей фінансування такого бюджету могло б стати введення спеціального податку.

    У червні 2018 року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон домовилися створити бюджет єврозони. Макрон, зокрема, повідомив, що нова узгоджена спільна бюджетна сфера єврозони буде діяти з 2021 року. Президент Франції сказав, що деталі бюджету, включаючи суму та фінансування за рахунок національних джерел, або загальнообов'язкового податку, будуть представлені міністрами до кінця року.

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