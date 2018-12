У Брюсселі досягли згоди про реформу єврозони

Переговори в Брюсселі тривали протягом 18 годин

Міністри фінансів країн єврозони під час переговорів в Брюсселі досягли згоди про реформу європейського валютного союзу. Про це йдеться у публікації голови Єврогрупи Маріо Сентено Луїша Рего у Twitter.

Він повідомив, що деталі угоди будуть оголошені найближчим часом.

На зустрічі міністрів фінансів єврозони йшлося про реформу валютного союзу, у тому числі бюджет єврозони і розвиток Європейського стабілізаційного механізму.

#Eurogroup is over after 18h. We have a deal on euro area reform. Press conference at 8.45 pic.twitter.com/iM40C83PvG