У Брюсселі заборонять їздити зі швидкістю більше 30 км/год



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Брюссель є одним з найбільш перевантажених автомобілями міст в Європі

У Бельгії з 1 січня 2021 року зона обмеження швидкості 30 км/год буде поширена на всю територію Брюсселя.

Про це повідомляє видання Transport Publiczny.

Таке обмеження буде діяти на всіх вулицях міста, крім кількох центральних магістралей, де буде дозволена швидкість до 50 км/год, а в декількох місцях - 70 км/год.

Відповідне рішення, за словами міністра з питань мобільності Брюсселя Ельке Ван ден Брандт, було прийняте, зважаючи на вимоги жителів бельгійської столиці, в якій знаходиться велика кількість центральних органів ЄС.

У вересні 2018 року зона Tempo 30, що передбачає обмеження швидкості 30 км/год, почала діяти в брюссельському районі Схарбек (за винятком кількох вулиць, де дозволено їхати зі швидкістю 50 км/год).

Результати експерименту показали, що кількість нещасних випадків на дорогах в районі знизилася на 25-40%.

Брюссель є одним з найбільш перевантажених автомобілями міст в Європі.

До слова, у Києві електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе значне перевищення швидкості. Одне з авто рухалося зі швидкістю 222 км/год.