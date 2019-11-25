За тиждень у Києві сталося понад 860 ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень і перекинулася на дах Фото: dtp.kiev.ua

Внаслідок ДТП минулого тижня загинуло четверо людей

За минулий тиждень, з 18-го по 24 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 867 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня – 803). У тому числі 45 аварій – з постраждалими (стільки ж - позаминулого тижня).

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

За цей період загинуло четверо людей: водій, пасажир та двоє пішоходів. Позаминулого тижня у результаті ДТП в Києві загинула одна особа.

Травми отримали 55 людей (позаминулого тижня – 49).

Відбулося 26 наїздів на пішоходів, із них 11 - на пішохідних переходах.

Як повідомлялося, минулої доби у Київській області сталося майже чотири десятки дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

У Броварах у ніч на 24 листопада водiй, керуючи автомобiлем Volkswagen Toureg, здiйснив зiткнення з деревом, внаслiдок чого водiй та пасажири отримали тiлеснi ушкодження i були госпіталізовані до Броварської ЦРЛ. Повідомлялося, що пасажирка впала в кому.