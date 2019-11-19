Столичним шосе автомобіль промчався зі швидкістю 222 км/год
Минулої доби швидкісний режим порушили більшість автомобілів
Минулої доби електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе жахливе перевищення швидкості. 222 км/год – з такою швидкістю рухалося одне з авто.
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху з посиланням на дані ТОВ «Лазер Технолоджі Юкрейн».
В цілому результати моніторингу швидкості невтішні. Дозволений швидкісний режим порушили 19 556 транспортних засобів, а це – 67,8% від загальної кількості авто, які проїхали трасою за добу.
При цьому 6,88% (1 983) автівок перевищили швидкість більше, ніж на 50 км від дозволеної.
Таким чином середня швидкість руху Столичним шосе за добу становила 76,4 км/год.
Як повідомлялося, у Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.
Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.
- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)
- Наддніпрянське шосе
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)
Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год.