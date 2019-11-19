  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичним шосе автомобіль промчався зі швидкістю 222 км/год

    • Розсилка
    Столичним шосе автомобіль промчався зі швидкістю 222 км/год

    Минулої доби швидкісний режим порушили більшість автомобілів

    Минулої доби електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе жахливе перевищення швидкості. 222 км/год – з такою швидкістю рухалося одне з авто.

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху з посиланням на дані ТОВ «Лазер Технолоджі Юкрейн».

    В цілому результати моніторингу швидкості невтішні. Дозволений швидкісний режим порушили 19 556 транспортних засобів, а це – 67,8% від загальної кількості авто, які проїхали трасою за добу.

    При цьому 6,88% (1 983) автівок перевищили швидкість більше, ніж на 50 км від дозволеної.

    Таким чином середня швидкість руху Столичним шосе за добу становила 76,4 км/год.

    Як повідомлялося, у Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.

    Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.

    Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:
    • просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)
    • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)
    • Наддніпрянське шосе
    • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
    • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
    • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)
    • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

    Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год.

    Київ дороги ПДР автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ