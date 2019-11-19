Столичним шосе автомобіль промчався зі швидкістю 222 км/год



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Минулої доби швидкісний режим порушили більшість автомобілів

Минулої доби електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе жахливе перевищення швидкості. 222 км/год – з такою швидкістю рухалося одне з авто.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху з посиланням на дані ТОВ «Лазер Технолоджі Юкрейн».

В цілому результати моніторингу швидкості невтішні. Дозволений швидкісний режим порушили 19 556 транспортних засобів, а це – 67,8% від загальної кількості авто, які проїхали трасою за добу.

При цьому 6,88% (1 983) автівок перевищили швидкість більше, ніж на 50 км від дозволеної.

Таким чином середня швидкість руху Столичним шосе за добу становила 76,4 км/год.

Як повідомлялося, у Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.

Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год.