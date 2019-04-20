У будинку скинутого президента Судану знайшли мільйони євро



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Екс-президент Судану Омар аль-Башир

В ході обшуку слідчі військової прокуратури вилучили готівкою 6 млн євро, 351 тисячу доларів, а також 5 млрд суданських фунтів

У будинку колишнього президента Судану Омара аль-Башира виявлена велика сума грошей у євро, доларах і місцевій суданській валюті.

Про це в суботу повідомляє газету «Ар-Рай аль-Ам».

Відзначається, що в ході обшуку слідчі військової прокуратури вилучили готівкою 6 млн євро, 351 тисячу доларів, а також 5 млрд суданських фунтів - близько 105 млн доларів. Усі ці кошти були поміщені в Центробанк країни.

За фактом виявлення в екс-президента великих грошових сум, в тому числі в іноземній валюті, заведено справи про корупційні злочини.

Нагадаємо, 11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президент Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.

Раніше лідери військового перевороту в Судані оголосили свої вимоги.

Цього тижня екс-президента Судану перевели до в’язниці в Хартумі.