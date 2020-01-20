У будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони, - джерело



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За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї

У будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони (УДО). Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з прсиланням на джерело в правоохоронних органах.

«За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», - сказав співрозмовник агентства.

На вигляд загиблому близько 20−25 років, він був одягнений в камуфляжну форму.

Правоохоронець зазначив, що обставини події розслідуватиме Державне бюро розслідувань.