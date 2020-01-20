У будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони, - джерело
За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї
У будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони (УДО). Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з прсиланням на джерело в правоохоронних органах.
«За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», - сказав співрозмовник агентства.
На вигляд загиблому близько 20−25 років, він був одягнений в камуфляжну форму.
Правоохоронець зазначив, що обставини події розслідуватиме Державне бюро розслідувань.