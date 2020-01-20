  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони, - джерело

    • Розсилка
    У будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони, - джерело

    За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї

    У будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони (УДО). Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з прсиланням на джерело в правоохоронних органах.

    «За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», - сказав співрозмовник агентства.

    На вигляд загиблому близько 20−25 років, він був одягнений в камуфляжну форму.

    Правоохоронець зазначив, що обставини події розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

    ЦВК Державне бюро розслідувань самогубство Управління державної охорони
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ