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    У будівлю парламенту Великої Британії забігла лисиця і спробувала піднятися по ескалатору (фото)

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    У будівлю парламенту Великої Британії забігла лисиця і спробувала піднятися по ескалатору (фото)
    Фото: twitter.com/MoS_Politics

    Спіймали тварину лише після того, як вона прогулялася чотирма поверхами, оминувши охорону

    До будівлі парламенту Великої Британії випадково зайшла лисиця. Спіймали тварину лише після того, як вона прогулялася чотирма поверхами, оминувши охорону. Про це повідомляє CNN.

    «Парламент Великої Британії став свідком незвичного візиту, лисиця прокралась до будівлі та проїхала на ескалаторі», - йдеться у повідомленні.

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    У будівлю парламенту Великої Британії забігла лисиця і спробувала піднятися по ескалатору (фото)
    У будівлю парламенту Великої Британії забігла лисиця і спробувала піднятися по ескалатору (фото)
    У будівлю парламенту Великої Британії забігла лисиця і спробувала піднятися по ескалатору (фото)
    Фото: twitter.com/MoS_Politics

    Тварина безперешкодно гуляла на чотирьох поверхах приміщення законодавчого органу Британії.

    Одна з британських депутаток - Керрі Маккарті, яка тоді була у будівлі, повідомила, що тварина випорожнилася просто на підлогу біля її кабінету на другому поверсі.

    Тварину пізніше впіймали.

    З будівлі лисицю винесли у коробці четверо поліцейських.

    Велика Британія тварини парламент
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