Науковці почнуть випробування вакцини проти коронавірусу на тваринах



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Вчені перебувають на етапі підготовки тестування вакцини на тваринах, що відбудеться вже наступного тижня

Випробування вакцини на людях можливе влітку, якщо буде забезпечено достатнє фінансування

Британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

Про це інформує Sky news.

«Професор Робін Шетток, керівник відділу інфекцій слизової оболонки та імунітету в Імперському коледжі Лондона, заявив, що зараз вчені перебувають на етапі підготовки тестування вакцини на тваринах, що відбудеться вже наступного тижня», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають науковці, випробування вакцини на людях можливе влітку, якщо буде забезпечено достатнє фінансування.

«Звичайні підходи займають зазвичай не менше двох-трьох років, перш ніж дійдемо до клінічних тестів. Ми подолали цю стадію в лабораторії протягом 14 днів. І ми плануємо здійснити випробування засобу у модифікації для тварин наступного тижня. Наступним етапом будуть випробування засобу на людях. Ми думаємо, що при достатньому фінансуванні ми могли б зробити це за декілька місяців», - зазначив Шетток.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Нагадаємо, кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 жителів.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.