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    У центрі Харкова упав будівельний кран

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    У центрі Харкова упав будівельний кран - У центрі Харкова упав будівельний кран
    У центрі Харкова упав будівельний кран
    Фото: Труха

    Впавши, будівельний кран зачепив стрілою вагончик робітників і пошкодив металевий будівельний паркан

    У Харкові на вулиці Університетській сьогодні, 13 січня, будівельний кран впав на вагончик будівельників.

    Про це повідомляє телеграм-канал Труха.

    «Ніби як без постраждалих. Оперативно приїхав евакуатор. Кран вже піднімають», – йдеться в повідомленні.

    Стріла крана зачепила вагончик будівельників. Також був зігнутий металевий будівельний паркан.

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    У центрі Харкова упав будівельний кран
    У центрі Харкова упав будівельний кран
    У центрі Харкова упав будівельний кран
    У центрі Харкова упав будівельний кран
    Фото: Труха

    До слова, на будівництві в Києві горів кран.

    Рятувальники не змогли відразу приступити до ліквідації пожежі, оскільки адміністрація об’єкту не допускала вогнеборців на територію. Лише після прибуття правоохоронних органів рятувальникам вдалося потрапити на територію будівництва.

    Раніше повідомлялося, що в Дніпрі в суботу, 12 грудня, будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій якого загинув на місці.

    Теги: Харків водій рятувальники
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