Трагедія на Київщині: рятувальники виявили у квартирі тіло жінки

Жінка декілька днів не виходила на зв'язок і не відчиняла двері

У середу, 13 січня, до рятувальної служби надійшло повідомлення, що у м. Біла Церква жінка похилого віку не виходить на зв’язок та не відчиняє двері декілька діб.

До місця виклику було направлено особовий склад чергового рятувального відділення групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику в присутності поліції рятувальники за допомогою немеханізованого інструменту та болгарки деблокували двері квартири та виявили тіло жінки 1958 року народження.

На виклик залучалося 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Як повідомлялося, 11 січня у Білій Церкві рятувальники деблокували двері квартири, мешканка якої не відчиняла двері 5 діб, та виявили жінку в комі.