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    Трагедія на Київщині: рятувальники виявили у квартирі тіло жінки

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    Рятувальники деблокували двері квартири - Трагедія на Київщині: рятувальники виявили у квартирі тіло жінки
    Рятувальники деблокували двері квартири
    Фото: ДСНС

    Жінка декілька днів не виходила на зв'язок і не відчиняла двері

    У середу, 13 січня, до рятувальної служби надійшло повідомлення, що у м. Біла Церква жінка похилого віку не виходить на зв’язок та не відчиняє двері декілька діб.

    До місця виклику було направлено особовий склад чергового рятувального відділення групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику в присутності поліції рятувальники за допомогою немеханізованого інструменту та болгарки деблокували двері квартири та виявили тіло жінки 1958 року народження.

    На виклик залучалося 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки. 

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    Трагедія на Київщині: рятувальники виявили у квартирі тіло жінки
    Трагедія на Київщині: рятувальники виявили у квартирі тіло жінки

    Як повідомлялося, 11 січня у Білій Церкві рятувальники деблокували двері квартири, мешканка якої не відчиняла двері 5 діб, та виявили жінку в комі.

    Теги: трагедія ДСНС смерть Київщина рятувальники жінка Біла Церква
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