У центрі Львова відбулась пожежа в ТЦ «Магнус»



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Фото: Facebook депутата Львівської міськради Ігоря ЗІнкевича

В торгівельному центрі внаслідок пожежі частково пошкоджено товар дитячого магазину

У Львові сьогодні гасили пожежу у ТЦ «Магнус», який розташований в історичному центрі міста. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

В суботу, 13 квітня, о 07:52 надійшло повідомлення про пожежу у місті Львові на вул. Шпитальна, 1 на 2-му поверсі п'ятиповерхового торгового центру. Рятувальники прибули на місце події через 4 хвилини з моменту повідомлення.

Ліквідацію пожежі здійснювали ззовні за допомогою автодрабин. Пожежу було ліквідовано 08:10.

Вогнем знищено гіпсокартонні стіни на площі 20 кв. м, підвісну стелю на площі 25 кв.м, два вікна на площі 10 кв.м. Частково пошкоджено товар дитячого магазину.

До ліквідації пожежі залучили 22 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення загоряння встановлюється.