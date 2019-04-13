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    У центрі Львова відбулась пожежа в ТЦ «Магнус»

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    Фото: Facebook депутата Львівської міськради Ігоря ЗІнкевича - У центрі Львова відбулась пожежа в ТЦ «Магнус»
    Фото: Facebook депутата Львівської міськради Ігоря ЗІнкевича

    В торгівельному центрі внаслідок пожежі частково пошкоджено товар дитячого магазину

    У Львові сьогодні гасили пожежу у ТЦ «Магнус», який розташований в історичному центрі міста.  Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

    В суботу, 13 квітня, о 07:52  надійшло повідомлення про пожежу у місті Львові на вул. Шпитальна, 1 на 2-му поверсі п'ятиповерхового торгового центру. Рятувальники прибули на місце події через 4 хвилини з моменту повідомлення.

    Ліквідацію пожежі здійснювали ззовні за допомогою автодрабин. Пожежу було ліквідовано 08:10.

    Вогнем знищено гіпсокартонні стіни на площі 20 кв. м, підвісну стелю на площі 25 кв.м, два вікна  на площі 10 кв.м.  Частково  пошкоджено товар дитячого магазину.

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    До ліквідації пожежі залучили 22 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення загоряння встановлюється.

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