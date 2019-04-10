На Київщині сталася масштабна пожежа на фермерському господарстві (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники всю ніч боролися з вогнем

У вівторок, 9 квітня, сталася пожежа на території приватного підприємства у селі Чепиліївка Білоцерківського району. Інформація про загоряння надійшла до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 18:36.

На місце виклику було направлено чергові караули 5–ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Узин, 3-ДПРЧ та 1-ДПРЧ м. Біла Церква, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Прибувши, розвідка встановила, що внаслідок підпалу сухої трави вогонь перекинувся на складовані тюки соломи загальним обсягом 452 тонни (2018 року заготівлі). Виникла загроза приміщенню тваринницької ферми.

Пожежу було локалізовано о 00:02, ліквідовано о 10:30 10 квітня.

На гасіння було залучено 4 одиниці техніки ДСНС, 6 одиниць допоміжної техніки та 22 чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється.