У центрі Сіднея чоловік зарізав жінку

Вбивця втік з психіатричної клініки і у нього знайшли при собі наркотики

Озброєний ножем чоловік у вівторок, 13 серпня, напав на перехожих в центрі Сіднея. Щонайменше одна жінка померла від поранень і ще одна поранена, повідомляє Sydney Morning Herald.

Зловмисника затримали перехожі, які допомагали поліцейським. За даними видання, чоловіка звати Мерт Ней, йому 21 рік, він нібито знав жінку, яку вбив.

Правоохоронці кажуть, що зловмисник - не зі списку підозрюваних в тероризмі.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp