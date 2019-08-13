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    У центрі Сіднея чоловік зарізав жінку

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    Чоловіка у Сіднеї затримали перехожі

    Вбивця втік з психіатричної клініки і у нього знайшли при собі наркотики

    Озброєний ножем чоловік у вівторок, 13 серпня, напав на перехожих в центрі Сіднея. Щонайменше одна жінка померла від поранень і ще одна поранена, повідомляє Sydney Morning Herald.

    Зловмисника затримали перехожі, які допомагали поліцейським. За даними видання, чоловіка звати Мерт Ней, йому 21 рік, він нібито знав жінку, яку вбив.

    Правоохоронці кажуть, що зловмисник - не зі списку підозрюваних в тероризмі.

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    Пізніше з'ясувалося, що він втік з психіатричної клініки і у нього знайшли при собі наркотики.

    Нагадаємо, раніше у місті Штутгарт чоловік посеред вулиці зарубав громадянина Німеччини мечем.

     

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