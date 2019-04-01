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    У Чехії зіткнулися трамвай і тролейбус, 25 людей постраждали

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    <div class="post-item__photo-author">Аварія сталася у місті Брно, на перехресті вулиць Масна і Крженова</div> - У Чехії зіткнулися трамвай і тролейбус, 25 людей постраждали
    Аварія сталася у місті Брно, на перехресті вулиць Масна і Крженова
    Фото: Drazni inspekce

    Семеро осіб довелося звільняти з-під уламків за допомогою спеціальних інструментів

    У чеському місті Брно сталося лобове зіткнення трамвая і тролейбуса. Постраждали 25 осіб, п'ятеро з яких отримали важкі переломи. Про це повідомляє місцеве видання Novinky в понеділок, 1 квітня. 

    Відзначається, що аварія сталася близько 14:30 за місцевим часом на перехресті вулиць Масна і Крженова. Тролейбус №33 зіткнувся з трамваєм, який їхав без пасажирів. Збиток оцінений у більш як 1 млн крон (близько 45 тисяч доларів, - ред.). 

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    «Це масова ДТП, медичні працівники надають допомогу травмованим», - заявив прес-секретар рятувальної служби Ярослав Мікошка, додавши, що сім чоловік довелося звільняти з-під уламків завдяки спеціальним інструментам.

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    У Чехії зіткнулися трамвай і тролейбус, 25 людей постраждали
    У Чехії зіткнулися трамвай і тролейбус, 25 людей постраждали
    У Чехії зіткнулися трамвай і тролейбус, 25 людей постраждали

    Водночсас спочатку повідомлялося про 40 постраждалих. Причини і обставини аварії з'ясовуються.

     

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