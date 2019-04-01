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    Економіка та фінанси

    Чехи хочуть запустити потяг до українського міста

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    RegioJet є одним з найбільших лоукост перевізників у Центральній та Східній Європі - Чехи хочуть запустити потяг до українського міста
    RegioJet є одним з найбільших лоукост перевізників у Центральній та Східній Європі

    Про свої наміри працювати на українській залізниці RegioJet оголосив представникам «Укрзалізниці»

    Чеський залізничний лоукостер RegioJet оголосив про наміри запустити поїзд до Мукачева. Наразі компанія працює в Україні, здійснюючи автобусні рейси до Праги. Про це  повідомляє «ЦТС».

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    Зазначається, що про свої наміри працювати на українській залізниці RegioJet оголосив представникам «Укрзалізниці»,

    Зокрема, про заяву компанії повідомив очільник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення Олександр Красноштан.

    «У нас уже була зустріч з одним з перевізників — RegioJet. У них є велика зацікавленість їздити до Мукачева», — повідомив Красноштан.

    Зазначимо, що RegioJet є одним з найбільших лоукост-перевізників у Центральній та Східній Європі. Компанія здійснює переважно залізничні та автобусні перевезення між містами ЄС.

    Однією з ключових перешкод, чому компанія не може здійснювати залізничні перевезення напряму до України є те, що в ЄС та в Україні колії мають різну ширину. Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт.

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