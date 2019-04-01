Чехи хочуть запустити потяг до українського міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

RegioJet є одним з найбільших лоукост перевізників у Центральній та Східній Європі

Про свої наміри працювати на українській залізниці RegioJet оголосив представникам «Укрзалізниці»

Чеський залізничний лоукостер RegioJet оголосив про наміри запустити поїзд до Мукачева. Наразі компанія працює в Україні, здійснюючи автобусні рейси до Праги. Про це повідомляє «ЦТС».

Зазначається, що про свої наміри працювати на українській залізниці RegioJet оголосив представникам «Укрзалізниці»,

Зокрема, про заяву компанії повідомив очільник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення Олександр Красноштан.

«У нас уже була зустріч з одним з перевізників — RegioJet. У них є велика зацікавленість їздити до Мукачева», — повідомив Красноштан.

Зазначимо, що RegioJet є одним з найбільших лоукост-перевізників у Центральній та Східній Європі. Компанія здійснює переважно залізничні та автобусні перевезення між містами ЄС.

Однією з ключових перешкод, чому компанія не може здійснювати залізничні перевезення напряму до України є те, що в ЄС та в Україні колії мають різну ширину. Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт.