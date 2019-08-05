Смертельна ДТП під Києвом: Aveo влетів у позашляховик (фото, відео)



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Aveo не встиг загальмувати і врізався у позашляховик Фото: Інформатор

В результаті зіткнення водій Aveo отримав серйозні травми

У неділю, 4 серпня, вночі в місті Боярка під Києвом на перехресті зіткнулися седан Chevrolet Aveo і позашляховик Mercedes. Водій Aveo не встиг загальмувати і врізався у позашляховик, який зупинився на світлофорі.

Аварія сталася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, водій Mercedes зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент в нього і влетів Chevrolet. В результаті зіткнення водій Aveo отримав серйозні травми. Медики, які прибули на місце, змогли його врятувати, і чоловік помер.

Як повідомили правоохоронці, загиблим виявився співробітник Державної служби охорони.

На місці також працювали рятувальники ДСНС, екіпажі патрульних машин, слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 2 серпня на проспекті Академіка Палладіна у Києві сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Chevrolet і фури Renault: легковик залетів під вантажівку, а водія та пасажира в екстреному порядку госпіталізували медики швидкої допомоги.