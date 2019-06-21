У Черкасах похоронили вбитого журналіста Комарова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Черкасах пройшли похорони журналіста Комарова Фото: Факти

Черкаський адвокат Валерій Макєєв повідомив, що збирається продовжити роботу зі створення місцевого новинного телеканалу, яку починав спільно із загиблим

У Черкасах відбулася церемонія прощання з громадським активістом і журналістом Вадимом Комаровим.

Попрощатися з журналістом в обласну філармонію прийшли десятки жителів Черкас, його друзі і колеги, повідомляють «Факти».

Черкаський адвокат Валерій Макєєв повідомив, що збирається продовжити роботу зі створення місцевого новинного телеканалу, яку починав спільно із загиблим.

Як відомо, вночі 20 червня важко травмований внаслідок нападу журналіст Вадим Комаров помер. Правоохоронці відпрацьовують три основні робочі версії вбивства Комарова.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на Комарова.

Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Згодом його прооперували, він впав у кому.

Журналісту провели дві операції - одну одразу після нападу (майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток).