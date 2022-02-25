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    Міжнародна коаліція на захист України посилюється: Кулеба розповів деталі

    Міжнародна коаліція на захист України посилюється: Кулеба розповів деталі
    фото з відкритих джерел

    Рада Європи сьогодні ухвалила революційне для себе рішення

    Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора Міністерство зовнішніх справ збирає ці та інші матеріали, які невідкладно передадуть до Гааги. Про це повідоми речник відомства Дмитро Кулеба.

    «Відповідальність неминуча. Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій», – написав Кулеба.

    За його словами, Рада Європи сьогодні ухвалила революційне для себе рішення – спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

    «Сьогодні відбулися мої розмови з главами МЗС Індії, Японії та США. Менш ніж за годину візьму участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції. Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті. Ми не зупинимося та не здамося», – сказав Кулеба.

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    Партія «Слуга народу» виступила із заявою засудження поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні.

    Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня.

    Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

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    Теги: МЗС Росія коаліція МВС міністр зброя санкції ПАРЄ Володимир Зеленський президент дитячий садок
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    Міжнародна коаліція на захист України посилюється: Кулеба розповів деталі