У Чернігові троє людей потрапили до реанімації з ботулізмом



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Стан пацієнтів - середньої важкості

У Чернігові зареєстровано три випадки захворювання на ботулізм.

Про це повідомила пресслужба управління ДСНС у Чернігівській області.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 31 грудня 2019 року до реанімаційного відділення Чернігівської міської лікарні №2 госпіталізовано троє мешканців Чернігова.

Діагноз ботулізм встановлено клінічно, зараз всі перебувають у реанімації. Стан пацієнтів - середньої важкості.

Лабораторія ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони України» має провести необхідні дослідження для підтвердження діагнозу лабораторно. Що саме стало причиною захворювання, поки невідомо.

У 2019 році на Чернігівщині сталося близько 10 випадків захворювання ботулізмом, одна людина померла.