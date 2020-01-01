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    У Чернігові троє людей потрапили до реанімації з ботулізмом

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    У Чернігові троє людей потрапили до реанімації з ботулізмом

    Стан пацієнтів - середньої важкості

    У Чернігові зареєстровано три випадки захворювання на ботулізм.

    Про це повідомила пресслужба управління ДСНС у Чернігівській області.

    За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 31 грудня 2019 року до реанімаційного відділення Чернігівської міської лікарні №2 госпіталізовано троє мешканців Чернігова.

    Діагноз ботулізм встановлено клінічно, зараз всі перебувають у реанімації. Стан пацієнтів - середньої важкості.

    Лабораторія ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони України» має провести необхідні дослідження для підтвердження діагнозу лабораторно. Що саме стало причиною захворювання, поки невідомо.

    У 2019 році на Чернігівщині сталося близько 10 випадків захворювання ботулізмом, одна людина померла.

    здоров'я ДСНС лікарня Чернігів
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