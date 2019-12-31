Медики назвали найменш шкідливий алкоголь для новорічної ночі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вино не варто пити на голодний шлунок, а після вживання алкоголю бажано рухатись, - дослідження

Науковці вважають, що кілька келихів білого вина протягом новорічної ночі не завдадуть значної шкоди здоров'ю

Медики оголосили біле вино найменш шкідливим алкогольним напоєм, що варто вживати протягом новорічної ночі.

Дослідники зазначають, що протягом свята можна дозволити собі лише кілька келихів вина і через великі інтервали часу.

Також медики зауважують, що вино не варто пити на голодний шлунок, а після вживання алкоголю бажано рухатись, тоді організм не зазнає значної шкоди.

При цьому науковці зауважують, що горілка і шампанське можуть нашкодити здоров’ю, особливо у поєднанні одне з одним.

Ще лікарі рекомендують протягом новорічної ночі через велику кількість жирних страв на столі відмовитися від напоїв, що містять гази.

Нагадаємо, вчені запевняють, що велика кількість солодощів діє на психіку як алкоголь.