Тисяча людей підтримала Саакашвілі на мітингу у Львові

У руках мітингарів були транспаранти з текстом «Корупції – стоп! Диктатурі – ні!»

У неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. Усі вони висловлювали невдоволення діями президента України Петра Порошенка і вимагали відставки чинної влади. Близько 13:00 на площу біля пам’ятника Тарасові Шевченку вийшли прихильники Саакашвілі.



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Фото: zaxid.net Учасниця мітингу у Львові

У руках мітингарів були транспаранти з текстом «Корупції – стоп! Диктатурі – ні!»

У неділю, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Михайла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. Усі вони висловлювали невдоволення діями президента України Петра Порошенка і вимагали відставки чинної влади.

Близько 13:00 на площу біля пам’ятника Тарасові Шевченку вийшли прихильники Саакашвілі. Акцію вони розпочали з виконання гімну України та хвилини мовчання на честь Героїв Небесної Сотні та українських військових, які загинули під Дебальцевим.

У руках мітингарів були транспаранти з текстом «Порошенку, ти зрадив нас. Геть з Банкової!», «Корупції – стоп! Диктатурі – ні!», «ПШО ПНХ» та «Геть ПоRoshen баригу!». Чинну владу вони називали «бандою», «баригами» та «корупціонерами».

Подібні акції на підтримку Саакашвілі 18 лютого синхронно відбулись у більшості великих міст України.

Сьогодні у Києві проходив «Марш за майбутнє». Він розпочався близько 12:30 і закінчився близько 13:20. Після цього почався мітинг.

Перед початком маршу у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Поліція повідомила, що центр міста охороняли три тисячі правоохоронців, серед яких були військовослужбовці Національної гвардії України.

Повідомлення про відновлення роботи метрополітену було поширене у соцмережах близько 13:30.

Учасники «Маршу за майбутнє», організованого партією «Рух нових сил», на мітингу в Києві в неділю ухвалили резолюцію, в якій висунули вимогу відставки президента України Петра Порошенка і заявили про створення комітетів громадянського опору і груп прямої дії.

Джерело: zaxid.net