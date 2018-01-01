Метро у Києві запрацювало – «бімбу» не знайшли

Метро у Києві запрацювало – одразу після закінчення «Маршу за майбутнє»

У Києві запрацювало метро. Відповідне повідомлення поширила прес-служба столичного метрополітену. «Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі», - сказано у ньому. Раніше сьогодні у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне



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Метро Київ

Метро у Києві запрацювало – одразу після закінчення «Маршу за майбутнє»

У Києві запрацювало метро. Відповідне повідомлення поширила прес-служба столичного метрополітену.

«Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі», - сказано у ньому.

Раніше сьогодні у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Поліція також повідомила, що центр міста охороняють три тисячі правоохоронців. Серед яких військовослужбовці Національної гвардії України.

Сьогодні у Києві проходив «Марш за майбутнє». Він розпочався близько 12:30 і закінчився близько 13:20. Повідомлення про відновлення роботи метрополітену було поширене у соцмережах близько 13:30.