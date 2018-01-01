У Києві пройшов «Марш за майбутнє» (відео)

Хода мітингувальників почала рух з парку Тараса Шевченка

У Києві проходить «Марш за майбутнє», ініційований противниками діючого президента Петра Порошенка. Хода мітингувальників рушила з парку Тараса Шевченка у напрямку Михайлівської площі, де планується провести мітинг. За оцінками РБК-Україна, на марші присутні 5 тисяч чоловік. Сьогодні у Києві було перекрито шість станцій метро у



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Фото: Sergiy Yarygin Марш «Марш за майбутнє» у Києві.

Хода мітингувальників почала рух з парку Тараса Шевченка

У Києві проходить «Марш за майбутнє», ініційований противниками діючого президента Петра Порошенка. Хода мітингувальників рушила з парку Тараса Шевченка у напрямку Михайлівської площі, де планується провести мітинг.

За оцінками РБК-Україна, на марші присутні 5 тисяч чоловік.

Сьогодні у Києві було перекрито шість станцій метро у центрі міста. Поліція сповістила, що отримала анонімне повідомлення про замінування станцій столичної підземки. Зокрема, це станції «Площа Льва Толстого», «Університет», «Театральна», «Золоті Ворота», «Майдан Незалежності» та «Хрещатик».

Поліція також повідомила, що центр міста охороняють три тисячі правоохоронців. Серед яких військовослужбовці Національної гвардії України.





Раніше у Києві пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.