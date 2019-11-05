У Чернівцях поліція затримала банду фальшивомонетників



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Організатору злочинної схеми 19 років

У Чернівцях поліція викрила організовану злочинну групу фальшивомонетників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області

«3-го листопада співробітники Управління стратегічних розслідувань і Слідчого управління ГУНП спільно зі спецпідрозділом КОРД затримали організатора злочинної групи та одного з її учасників одразу після чергового збуту 2,5 тисяч підроблених доларів США. Під час затримання та проведення обшуку в автівці порушників, вилучено 27,5 тисяч доларів США з ознаками підробки».

Загалом, упродовж доби поліцейські здійснили 20 обшуків, під час яких вилучено приблизно 62 тисячі доларів США, майже половина з них — з ознаками підробки. Також вилучено понад 5,5 тисяч євро та 166 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, зброю та боєприпаси.

За даними слідства, 19-річний чернівчанин створив злочинну групу з десятьох місцевих жителів, віком до 39 років.

Зловмисники використовували підроблену іноземну валюту для придбання транспортних засобів і цифрової техніки. Наразі встановлено їхню причетність до 15 таких фактів на території Буковини та сусідніх регіонів України.

Правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обох затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі досудове розслідування триває