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    У Чернівцях поліція затримала банду фальшивомонетників

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    У Чернівцях поліція затримала банду фальшивомонетників

    Організатору злочинної схеми 19 років

    У Чернівцях поліція викрила організовану злочинну групу фальшивомонетників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області

    «3-го листопада співробітники Управління стратегічних розслідувань і Слідчого управління ГУНП спільно зі спецпідрозділом КОРД затримали організатора злочинної групи та одного з її учасників одразу після чергового збуту 2,5 тисяч підроблених доларів США. Під час затримання та проведення обшуку в автівці порушників, вилучено 27,5 тисяч доларів США з ознаками підробки».

    Загалом, упродовж доби поліцейські здійснили 20 обшуків, під час яких вилучено приблизно 62 тисячі доларів США, майже половина з них — з ознаками підробки. Також вилучено понад 5,5 тисяч євро та 166 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, зброю та боєприпаси.

    За даними слідства, 19-річний чернівчанин створив злочинну групу з десятьох місцевих жителів, віком до 39 років.

    Зловмисники використовували підроблену іноземну валюту для придбання транспортних засобів і цифрової техніки. Наразі встановлено їхню причетність до 15 таких фактів на території Буковини та сусідніх регіонів України.

    Правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Обох затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

    Наразі досудове розслідування триває

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