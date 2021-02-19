На Буковині зафіксували майже 30-градусний мороз (фото)

На Буковині температура повітря цієї ночі опускалася до 18 градусів нижче нуля

Село Селятин розташоване у гірській котловині, тому там часто фіксують низькі температури

У Чернівецькій області вранці 19 лютого зафіксували майже 30-градусний мороз у Селятинській громаді. Про це повідомив голова громади Валерій Полянчук на своїй сторінці у Facebook.

Полянчук опублікував світлину із зображенням градусника, який показує температуру повітря на рівні -29 градусів.

Начальниця начальниця Чернівецького гідрометцентру Тетяна Негадайлова у коментарі інформаційній агенції «АСС» зазначила, що село Селятин розташоване у гірській котловині, тому там температури повітря зазвичай опускаються найнижче у Чернівецькій області. На рівнині ж температура повітря цієї ночі опускалася до 18 градусів нижче нуля. Така температура повітря на Буковині уже спостерігалася цієї зими.

Нагадаємо, в Україну нарешті прийде потепління на ці вихідні. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю – у всій країні.

Як зазначалося, вже 24 лютого вночі вдарять морози до -23 градусів. На спад вони підуть після 26 числа і в північні області знову повернуться снігопади. Перший день весни буде холодним і з сильним снігом.

Сильні морози та снігопади вирують у Європі та США. У Греції потужний циклон «Медея» приніс незвично низькі температури. Уперше за багато років замерзло Балтійське море.

Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.