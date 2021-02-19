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    На Буковині зафіксували майже 30-градусний мороз (фото)

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    На Буковині температура повітря цієї ночі опускалася до 18 градусів нижче нуля - На Буковині зафіксували майже 30-градусний мороз (фото)
    На Буковині температура повітря цієї ночі опускалася до 18 градусів нижче нуля
    Фото: Валерій Полянчук/Facebook

    Село Селятин розташоване у гірській котловині, тому там часто фіксують низькі температури

    У Чернівецькій області вранці 19 лютого зафіксували майже 30-градусний мороз у Селятинській громаді. Про це повідомив голова громади Валерій Полянчук на своїй сторінці у Facebook.

    Полянчук опублікував світлину із зображенням градусника, який показує температуру повітря на рівні -29 градусів.

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    На Буковині зафіксували майже 30-градусний мороз (фото)
    На Буковині зафіксували майже 30-градусний мороз (фото)
    На Буковині зафіксували майже 30-градусний мороз (фото)
    Фото: Валерій Полянчук/Facebook

    Начальниця начальниця Чернівецького гідрометцентру Тетяна Негадайлова у коментарі інформаційній агенції «АСС» зазначила, що село Селятин розташоване у гірській котловині, тому там температури повітря зазвичай опускаються найнижче у Чернівецькій області. На рівнині ж температура повітря цієї ночі опускалася до 18 градусів нижче нуля. Така температура повітря на Буковині уже спостерігалася цієї зими.

    Нагадаємо, в Україну нарешті прийде потепління на ці вихідні. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю – у всій країні.

    Як зазначалося, вже 24 лютого вночі вдарять морози до -23 градусів. На спад вони підуть після 26 числа і в північні області знову повернуться снігопади. Перший день весни буде холодним і з сильним снігом.

    Сильні морози та снігопади вирують у Європі та США. У Греції потужний циклон «Медея» приніс незвично низькі температури. Уперше за багато років замерзло Балтійське море.

    Унаслідок зимової бурі, що обрушилася на теплі штати в США, загинула щонайменше 21 людина, кілька мільйонів жителів Техасу залишилися без електрики в аномально холодну погоду.

    Теги: вихідні село повітря
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