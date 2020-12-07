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    У Чилі стався потужний землетрус

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    У Чилі стався потужний землетрус - У Чилі стався потужний землетрус
    У Чилі стався потужний землетрус

    Менш, ніж за дві години після припинення підземних поштовхів, у регіоні було зафіксовано другий землетрус силою 3,3 бали

    На півночі Чилі стався землетрус магнітудою 6,1 бали.

    Про це із посиланням на місцеву владу пише Сіньхуа.

    Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився у 31 км на північний схід від міста Піка й залягав на глибині 108 км.

    Менш, ніж за дві години після припинення підземних поштовхів, у регіоні було зафіксовано другий землетрус силою 3,3 бали.

    Інформації про руйнування чи жертв внаслідок обох землетрусів не надходило.

    «Розташована на Тихоокеанському вогняному поясі, де відбувається близько 90% світових землетрусів, Чилі вважається однією із найбільш сейсмічно активних держав світу. Багато жителів країни досі пам’ятають потужний землетрус силою 9,5 бали в 1960 році, що став найсильнішим задокументованим у історії людства», - нагадує Сіньхуа.

    Теги: землетрус Чилі
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