Кияни отримають допомогу з нагоди роковин Чорнобильської катастрофи: хто та скільки

Матеріальну допомогу отримають майже 50 тис. киян

Цього року з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи окремим категоріям киян буде надано адресну матеріальну допомогу. Як повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження № 891.

«Таку допомогу отримають діти з інвалідністю, чия інвалідність пов’язана з Чорнобильською катастрофою, діти-сироти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, родини померлих ліквідаторів та інші категорії. Усього ж матеріальну допомогу отримають 48482 особи із семи окремих категорій громадян», – зазначила Хонда.

Згідно з розпорядженням, матеріальну допомогу в розмірі 1000 грн отримають:

діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою;

діти-сироти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, які втратили обох батьків;

діти-сироти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, які втратили одного з батьків;

особи з інвалідністю I групи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, які належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у розмірі 700 грн:

особи, які належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дружина (чоловік) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

у розмірі 600 грн:

особи, які належать до категорії 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Виплати відбуваються за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на рахунки утримувачів електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина». Також пільговики, які отримують виплати через «Укрпошту», зможуть отримати допомогу у відділеннях установи, або виплати будуть доставлені разом із пенсією.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого.

Особам, які одночасно належать до кількох категорій, надається одна допомога в більшому розмірі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. В результаті аварії четвертий енергоблок було зруйновано. Влада Радянського Союзу тривалий час приховувала аварію.