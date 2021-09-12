У Чорнобилі сфотографували унікальних тварин: захопливі фото із зони відчуження

Яструб рідко трапляється на очі через свою утаємниченість

У Чорнобильському біосферному радіаційно-екологічному заповіднику живуть чимало тварин

Фотографи, які працюють в зоні відчуження в Чорнобилі, зібрали яскраві знімки рідкісних та унікальних тварин. Захопливі кадри з’явилися в Facebook Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника.

«Насолоджуйтеся останнім літнім теплом і з посмішкою зустрічайте жовтогарячу осінь – з плодами, урожаєм та ранковим теплим чаєм! На фото – олені благородні (Cervus elaphus)», – ідеться у підписі під фото з оленями.

Також із Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, що в Білорусі, у зону відчуження інколи заходять зубри.

«Зубр або європейський бізон є найбільшою наземною твариною Європи. Його фізичні показники вражають: висота у холці – біля 180 см, маса – від 400 до 900 кг», – сказано у підписі до фото.

У зоні відчуження мешкають і яструби.

«Яструб великий (Accipiter gentilis) – найбільший вид з роду яструбових, типовий лісовий мешканець. Він обирає ліси будь-якого типу з високими деревами. Місцями є доволі звичним, але рідко трапляється на очі через свою утаємниченість», – розповідає підпис до знімку птахів.

Сірий красень (вовк – Canis lupus) в об'єктиві фотографа.

Раніше повідомлялося, що зооактивісти організації UAnimals забрали з одного з київських закладів мережі BarDuck живу качку, яку там тримали в неналежних умовах.

Нагадаємо, на Київщині у квартирі мешканки міста Василькова виявили 50 тварин. В одній кімнаті перебувало 17 собак та 9 котів.

До слова, 25 липня, сталась пожежа на території тваринного притулку поблизу с. Ходосівка.

Тим часом у Києві за міською програмою прилаштування котів та собак минулого року 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.