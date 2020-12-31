У 2021 році 10 мільйонам дітей загрожує голод – ЮНІСЕФ

У Південному Судані близько 60% населення відчують нестачу продовольства

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) заявили про загрозу голоду десяти мільйонів дітей уже в наступному році. Йдеться про дітей у Конго, Нігерії, Судані та Ємені. Про це повідомили в пресслужбі ООН.

Ці країни зараз переживають важку гуманітарну кризу, пов’язану з відсутністю продовольства й пандемією.

За прогнозами експертів, у 2021 році в Конго від гострого недоїдання будуть страждати приблизно 3,3 мільйона дітей у віці до п’яти років. Це пов’язано з наслідками пандемії Covid-19 і соціально-економічними проблемами, з якими стикаються сім’ї з дітьми.

На північному сході Нігерії в майбутньому році від гострого недоїдання будуть страждати понад 800 тисяч дітей, багатьом із яких загрожує ризик голодної смерті.

У Південному Судані у 2021 році майже 7,3 мільйона осіб – близько 60% населення – будуть відчувати нестачу продовольства. З них – 1,4 мільйона дітей, що є найвищим показником із 2013 року.

Зазначено, що в Ємені від гострого недоїдання страждають понад 2 млн дітей у віці до п’яти років. За прогнозами організації, це число ростиме. У 133 районах на півдні країни, де проживає 1,4 мільйона дітей, у період із січня по жовтень 2020 року кількість дітей, які страждають від гострого недоїдання, збільшилася майже на 10%.

Крім того, у Буркіна-Фасо, Малі та Нігері в результаті загострення конфліктів, міграції населення і кліматичних потрясінь приблизно 5,4 мільйона осіб у майбутньому році зазнаватимуть труднощів. У порівнянні із середнім показником за п’ять років гостра нестача продовольства збільшилася на 167 % в Буркіна-Фасо, на 34% – у Малі і 39 % – у Нігерії.

Нагадаємо, в Нігерії люди беруть штурмом магазини і продовольчі склади через рішення уряду про заборону роботи компаній, що постачають продукти.