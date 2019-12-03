У чотирьох областях люди досі сидять без опалення



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На сьогоднішній день на 100% підключені до опалення 20 областей

Станом на 3 грудня проблеми з опалювальним сезоном зафіксовані в чотирьох областях, йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій у Facebook у вівторок, 3 грудня.

На сьогоднішній день на 100% підключені до опалення 20 областей. Водночас за даними обласних і Київської міської державних адміністрацій, проблемні питання з опаленням є в таких регіонах:

в Запорізькій області - 2 навчальні заклади на реконструкції - вихованці відвідують інші установи, терміни підключення 10 і 15 грудня;

в Кіровоградській області - в Світловодську неопалюваних 8 житлових будинків та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 03-04.12.2019;

в Полтавській області - в Решетилівському районі не опалюються 13 навчальних закладів. Орієнтовний термін підключення - 10.12.2019;

в Чернігівській області - в Ніжинському районі не опалюються 6 навчальних закладів. Орієнтовний термін підключення - 03.12.2019;

в Києві - неопалюваних 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 06.12.2019.

До слова, напередодні президент Володимир Зеленський заявив , що в опалювальному сезоні 2020-2021 років тарифи на теплопостачання може бути зменшено удвічі.