У Мінрегіоні відзвітували, де на сьогодні в Україні є проблеми з підключенням до опалення



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В Решетилівському районі на Полтавщині не опалюються 13 закладів освіти

Станом на 29 листопада в Україні 21 область на 100% підключена до опалення.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Зазначається, що за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, проблемні питання з опаленням у таких регіонах:

у Запорізькій області – один навчальний заклад, орієнтовний термін підключення – 01.12.2019. Ще два навчальних заклади на реконструкції – вихованці відвідують інші заклади дошкільної освіти, терміни підключення 10 та 15 грудня.

у Кіровоградській області – у м. Світловодськ не опалюються три житлових будинки та один навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення – 29.11.2019

у Полтавській області – в Решетилівському районі не опалюються 13 закладів освіти. Орієнтовний термін підключення – 02.12.2019

у м.Київ – не опалюються чотири житлових будинки. Орієнтовний термін підключення – 01.12.2019.

Нагадаємо, у Світловодську на Кіровоградщині 13 тисяч жителів залишилися без опалення через пориви трубопроводу внутрішньобудинкових і міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання.

За фактом зриву опалювального сезону у м. Світловодську відкрито кримінальне провадження.