У ЦВК розповіли, як будуть боротися з російськими хакерами



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Очільник ЦВК Тетяна Сліпачук Фото з відкритих джерел

Тетяна Сліпачук: ЦВК співпрацює з міжнародними організаціями IFES та USAID, які профінансують потрібне устаткування

Глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук в інтерв’ю «Главкому» розказала, що зроблено для захисту серверів ЦВК від кібервтручання та який бюджет виділено саме на кіберзахист.

«Ми зробили все від себе можливе, щоб оновити обладнання і програмне забезпечення. Ми змогли закупити частину обладнання з бюджетних коштів, встигли провести низку тендерних процедур ще в кінці минулого року», – розказала Сліпачук.

Вона додала, що Центральна виборча комісія також працює з міжнародними організаціями IFES та USAID, які погодились профінансувати устаткування.

«Насамперед, це апаратура для реєстру і системи «Вибори». Не думаю, що потрібно наразі говорити про це детально, адже це ж все-таки питання захисту», – уточнила глава ЦВК.

Як повідомлялось, 26 лютого у Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.

25 лютого на Сумщині СБУ блокувала чергову спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес.

Раніше в СБУ розповіли, як спецслужби РФ намагаються втрутитись у вибори через соцмережі українців. СБУ звинуватила у втручанні російське «Агенство Інтернет Досліджень» (так звану «фабрику тролів», яка причетна до втручання у вибори президента в США). Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.

Нагадаємо, глава ЦВК повідомила, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.