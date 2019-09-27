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    У ДАБІ запевняють, що подолають корупцію

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    У ДАБІ запевняють, що подолають корупцію

    Урядом поставлено конкретні завдання щодо виведення будівельної галузі із корупційного стану

    Урядом вже поставлено перед тимчасовим керівником конкретні завдання.Головна мета – подолання корупційного схематозу та наведення порядку у сфері містобудування.

    Олександр Строкач наголосив, що буде здійснено аналіз діяльності всіх керівників департаментів та управлінь ДАБІ, за результатами якого причетних до корупційних діянь посадовців звільнятимуть.

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    Крім того, Держархбудінспекція долучиться в межах повноважень до аудиту діяльності виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, ініційованого Урядом.

    Важливим завданням є відновлення функціонування електронних сервісів надання адміністративних послуг у будівництві, у тому числі реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта без втручання посадової особи, а також стабілізація роботи онлайнплатформи «Прозора ДАБІ» та подальша діджиталізація дозвільних процедур.

    Як повідомлялось, багаторічний міський голова назвав найбільшу проблему для столиці. За його словами, негативів багато, але найстрашніше – корупція. 

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